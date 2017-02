Três semanas depois de ter sido oficializada a renovação de contrato com o Sporting, até 2022, Gelson Martins reforça a certeza de que tomou a melhor decisão. "Outros clubes? Não soube de nada. Foi uma decisão muito fácil porque só queria o Sporting. Bruno de Carvalho foi muito importante", admite o extremo, em entrevista ao jornal do clube, hoje nas bancas. Com a projeção da última época e meia, e tanto como o próprio quis em tempos ser como Robinho, o camisola 77 passou a ser uma referência que os mais novos querem imitar. Até... no cabelo. "[Risos] É verdade. Conheci um miúdo que me pediu para ir com ele fazer o mesmo penteado. E alguns jogadores da formação pedem-me conselhos", começa por revelar. E completa: "Os mais novos procuram saber como faço determinadas fintas. E dizem-me que querem ser como eu. Respondo-lhes sempre que têm de criar o seu próprio modelo", sorri Gelson, que deixa uma certeza, na capa da publicação: "Ando sempre a 100 à hora e tenho de ter mais calma."O internacional português, de 21 anos, partilha um lado mais pessoal e confessa que se sente "mais alegre dentro de campo." "Costumam dizer que fora das quatro linhas estou sempre ‘noutro mundo’, que me alheio bastante do que se passa à minha volta", afirma.