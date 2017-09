Depois da revolução no onze leonino, eis a contrarrevolução. Onze alterações, uma equipa inteira. Jorge Jesus vai devolver o estatuto de titulares aos jogadores que mais utilizou até à estreia na Taça da Liga (Taça CTT), recuperando a equipa que lhe proporcionou um arranque de época suficiente para colocar o treinador muito perto de alcançar uma marca histórica.

Vencendo o Moreirense, o Sporting soma a 7ª vitória consecutiva noutras tantas jornadas, batendo a marca de Bobby Robson, alcançada na longínqua temporada de 1993/94, e colocando Jorge Jesus na senda de Marinho Peres, ainda que muito distante das recordistas 11 vitórias consecutivas a abrir 1991/92, alcançadas por este treinador brasileiro, que acabaria por não conseguir o título apesar do excelente arranque.

Continuar a ler

Na máxima força

Jesus vai atrás destas marcas, contando com trunfos como Rui Patrício, Mathieu, William, Bruno Fernandes e Bas Dost, entre outros, como Gelson Martins, por exemplo. O extremo poderá ser, aliás, o maior de todos os trunfos leoninos em Moreira de Cónegos. Afinal, foi poupado ao esforço nos últimas duas partidas, precisamente a pensar no exigente ciclo de três jogos que tem início no sábado, contempla o duelo com o Barcelona e termina a 1 de outubro no clássico com o FC Porto.

Proibido escorregar

O Sporting joga em Moreira de Cónegos o último embate no campeonato antes do duelo com os leões em Alvalade. Jesus não facilitará na eleição do onze, nem mesmo perante o facto de receber o Barcelona antes deste clássico. O objetivo dos leões está centrado na conquista do título nacional, pelo que ao Sporting importa não vacilar (perdendo pontos) antes do embate com o FC Porto, rival com o qual os verde e brancos partilham a liderança da Liga ao cabo das primeiras seis jornadas.