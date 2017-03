Eleito o melhor jogador jovem do mês de dezembro, o extremo do Sporting, Gelson Martins recebeu ontem na Academia de Alcochete o prémio do Sindicato dos Jogadores.

Em declarações reproduzidas no site oficial do clube, o camisola 77, de 21 anos, realça o coletivo em detrimento do individual e fala com especial orgulho sobre uma espécie de nova ‘geração de ouro’ do futebol português.

