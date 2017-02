É um orgulho vestir esta camisola e uma honra renovar com o clube do meu coração Seguimos juntos pic.twitter.com/SzNRHND01K — Gelson Martins (@GelsonMartins_) 2 de fevereiro de 2017

Gelson: «Os melhores do mundo nascem aqui»

Está feito: Gelson Martins colocou o preto no branco e renovou contrato com o Sporting até 2022, acrescentando mais um ano ao vínculo atual.Com o novo contrato, negociado nos últimos meses entre o presidente Bruno de Carvalho e o agente Ulisses Santos, o extremo vai ficar a ganhar cerca de um milhão de euros líquidos, mantendo-se a cláusula de rescisão nos 60 milhões de euros.Este é um desfecho anunciado porna , altura em que as negociações tiveram um avanço significativo. O preto no branco foi colocado esta quinta-feira.