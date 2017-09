Continuar a ler

Sobre as declarações de Manuel Machado, que afirmou que este Sporting "é menos lírico e mais pragmático", Jesus concordou: "Concordo plenamente. Manuel Machado tem muita experiência, sei o que ele quer dizer. Estou há três anos aqui, conheço melhor a equipa e por isso é mais pragmática. São mais três anos de trabalho."



Jesus revelou ainda o 'segredo' do bom início de época: "Ao fim deste terceiro ano, pensamos que as escolhas têm sido feitas com mais conhecimento. Estamos num início de época bom, mas não nos iludimos. Não ganhámos nada ainda, somente seis jogos e queremos vencer o sétimo e demonsrar que temos valor para os objetivos, que é chegar em primeiro no campeonato, e não mais do que isso."



Sobre os elementos menos utilizados que deram boa imagen na Taça CTT, Jesus acrescentou: "Houve jogadores que deram indicações de que posso estar tranquilo em relação ao futuro, porque têm valor."



A finalizar, disse quantos pontos são precisos, teoricamente, para ser campeão esta época: " não há certezas absolutas mas quase garantidamente se fizer os mesmos do primeiro ano: 86. Penso que qualquer equipa será vencedora com 86 pontos."

Jorge Jesus revelou que vai convocar Gelson Martins e Fábio Coentrão para a deslocação ao terreno do Moreirense (sábado, 18h15). A condição física de ambos tem sido gerido com pinças mas os dois jogadores deverão estar aptos para amanhã, sem que, garante o técnico, esteja em mente qualquer poupança tendo em vista os encontros seguintes, com Barcelona e FC Porto."As mnhas decisões são jogo a jogo. Olho para o jogo que temos de efetuar e não para o seguinte. Fazemos as escolhas de acordo com a estratégia e também não havendo problemas físicos. Amanhã é com o Moreirense e vamos à procura dos que estão em melhores condições. Os dois jogadores vão estar na convocatória, amanhã ainda há possibilidade de treino, não há nada contra", afirmou, em conferência de imprensa.