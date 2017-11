Considerado um dos jogadores mais influentes no estilo de jogo preconizado por Jorge Jesus para o Sporting, Gelson Martins tem resistido ao surto de lesões musculares que atacou Alvalade, muito por culpa de uma atitude preventiva levada a cabo por treinadores, jogador e departamento médico: o internacional português, de 22 anos, foi sujeito a uma cirurgia dentária em setembro, de forma a acabar com os problemas físicos que o condicionavam.

O jogador vinha a apresentar limitações desde a visita do Sporting ao terreno do Olympiacos (12 de setembro), altura na qual o departamento médico dos leões tinha identificado uma inflamação num molar. Daí para cá, os problemas físicos apresentados pelo jogador diminuíram de forma significativa, com Gelson Martins a apresentar-se nesta altura como um dos elementos mais utilizados por Jesus esta época (5 golos em 17 jogos oficiais). Além de Gelson, do onze mais utilizado por Jorge Jesus, só Rui Patrício, Battaglia e Bruno Fernandes ainda não pararam devido a lesão.

Autor: Alexandre Carvalho