O extremo Gelson Martins, do Sporting, foi escolhido como o melhor jogador jovem do mês de dezembro na Liga NOS, segundo votação levada a cabo pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF). O jogador dos leões, de 21 anos, recolheu 16,34% dos votos, levando a melhor sobre Nélson Semedo, com 13,67%, e Daniel Podence, com 11,1%.Esta é a segunda vez que Gelson é distinguido pelos prémios do SJPF, depois de ter sido o melhor jogador em absoluto nos meses de agosto e setembro, sendo que a entrega deste novo galardão será feita em data a definir.Recorde-se que na quinta-feira foi anunciado que Gelson havia sido o segundo melhor jogador do mês na Liga, apenas superado por Pizzi

Autor: Fábio Lima