Continuar a ler

Homenagem à Academia



Formado na Academia Sporting, Gelson, 21 anos, revela que os leões estão a preparar um momento especial para esta noite: "Vamos homenagear a formação do nosso clube com a presença de mais de cinco mil crianças das várias Academias Sporting." Formado na Academia Sporting, Gelson, 21 anos, revela que os leões estão a preparar um momento especial para esta noite: "Vamos homenagear a formação do nosso clube com a presença de mais de cinco mil crianças das várias Academias Sporting."

"Infelizmente os jogos não têm corrido como todos queríamos e estamos num lugar que não desejávamos". Gelson Martins assume assim a desilusão em que se traduziu a primeira metade da temporada, mas promete reação forte aos sportinguistas."Vamos dar tudo para alterar esta situação. A equipa está focada apenas em ganhar já o próximo jogo", reforçou o avançado, eleito porta-voz do balneário leonino na tradicional ‘newsletter’ enviada aos sócios do clube. "Voltamos a jogar em Alvalade, contra a equipa do Paços de Ferreira. Contamos contigo e com o apoio do 12º jogador. Tenho a certeza que, unidos, vamos conseguir dar a volta a este momento!", promete o internacional português, vincando "enorme orgulho por ter conseguido a afirmação na equipa principal" dos leões.

Autor: António Adão Farias