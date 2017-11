Foi dele o ‘slalom’ no qual culminou o lance do 1-0, da autoria de Bruno César, e daí para a frente partiu para uma grande exibição. Gelson Martins foi, de facto, um dos destaques dos verdes e brancos, mas apesar disso o extremo prefere atribuir todos os louros ao coletivo, destacando que o leão merecia ter saído de Alvalade com algo mais.

"Creio que merecíamos mais, faz parte do jogo. O empate deixa-nos luta e é nisso que temos de pensar. Batemo-nos com uma das melhores equipas da Europa. Contra adversários fortes como este mostrámos que temos argumentos. Enquanto for possível, vamos acreditar", frisou, deixando claro qual o foco imediato do Sporting. "Temos de nos focar agora no Sp. Braga, no campeonato. Isso é agora o mais importante", atirou Gelson, de 22 anos.

Susto após o reatamento O pique de Gelson logo no início da segunda parte, numa jogada sem consequências de maior para a Juventus, levou o extremo do Sporting a agarrar-se à coxa esquerda, em claro desconforto. Apesar das dificuldades, que de resto levaram Gelson a dialogar com Bruno Fernandes, que lhe perguntou se estaria nas melhores condições, o camisola 77 não deu mais sinais de preocupação e completou o jogo. Apesar de ter lidado recentemente com problemas na virilha, o extremo garantiu no final aos jornalistas que está "bem fisicamente".

Autores: Alexandre Moita e Ricardo Granada