Jorge Jesus relevou a capacidade de definição de Gelson Martins perto da baliza, mas esse é um dado que não é sustentado apenas pelos golos que o extremo leva. Nas assistências, o craque leonino também está no top do plantel do Sporting.Até ao momento, contabiliza quatro e também neste particular volta a estar atrás apenas de dois jogadores companheiros de equipa: Acuña e Bruno Fernandes. O argentino soma, até ao momento, cinco passes para golo; o português já assistiu por 7 vezes e lidera o ranking. A época passada, refira-se, Gelson contabilizou 10 e foi o melhor do campeonato.