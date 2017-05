Aos 22 anos e a caminho de terminar 2016/17 como o elemento que mais encontros realizou pelo Sporting – 7 golos em 43 jogos –, Gelson Martins renovou o contrato com os leões até 2022, viu o salário ser aumentado para 1 milhão de euros por época (já livres de impostos) e continua blindado por uma cláusula de 60 milhões de euros. Um valor que, a julgar pelo número (e nome) dos interessados, parece não afastar a cobiça dos grandes clubes europeus: além do Manchester City, do Real Madrid e do Barcelona [referidos no texto ao lado], também o Atlético Madrid, o Manchester United, o PSG, o Nápoles e o Bayern Munique estão especialmente atentos à situação contratual de Gelson Martins em Alvalade. Apesar do jogador já ter sublinhado que gostaria de conquistar títulos no Sporting antes de sair... a cobiça de múltiplos ‘tubarões’ poderá falar mais alto.