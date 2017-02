Tal como João Palhinha (e Daniel Podence), o médio-ofensivo Francisco Geraldes também regressou a Alvalade durante a reabertura do mercado de janeiro. No entanto, ao contrário dos dois companheiros de equipa, o camisola 18 está a ter mais dificuldades para se adaptar ao estilo de treino de Jorge Jesus. O internacional sub-21 português estreou-se nos convocados no encontro com o Estoril, mas nem sequer saiu do banco, algo que possibilitou a sua utilização no embate da equipa B, diante do Desp. Aves (2-1).Com o encontro da formação secundária a ser disputado na sexta-feira, com o Cova da Piedade, resta saber se Jorge Jesus vai manter o ‘empréstimo’ de Francisco Geraldes, Ricardo Esgaio e Matheus Pereira a Luís Martins, ou se vai ‘reservar’ algum destes jovens para o jogo com o V. Guimarães. Ao que o nosso jornal apurou, o técnico da equipa principal dos leões ainda não tomou a decisão, mas é provável que, pelo menos Esgaio receba um ‘bilhete de regresso’...