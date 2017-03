Literalmente marcado pela estreia oficial com a camisola do Sporting, Francisco Geraldes não teve sequer direito a folga no dia seguinte. Ontem, foi obrigado a deslocar-se à Academia para fazer tratamento à lesão que contraiu nos instantes finais do jogo com o Tondela.Geraldes lesionou-se na perna direita, na sequência do lance que ditou o terceiro e último penálti do jogo a favor do Sporting. O camisola 18 foi derrubado por Claude Gonçalves antes de ser atingido por Kaká. A violência do choque com os dois jogadores do Tondela deixaram mazelas evidentes nos minutos seguintes, com o jogador a terminar o desafio em dificuldades.A lesão não deve ser impeditiva, mas será suficiente para que Francisco Geraldes não marque presença no treino de hoje, por precaução.