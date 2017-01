Não jogam desde 23 de dezembro do ano passado, estão sem equipa desde 5 de janeiro e a treinar-se na companhia um do outro nas últimas três semanas. André Geraldes e Ryan Gauld continuam à espera de um entendimento entre Sporting e V. Setúbal para poderem assinar contrato de empréstimo com o Chaves.

Estes dois jogadores seguiram para Chaves dias depois de o Sporting ter decidido quebrar o acordo de cedência de ambos ao V. Setúbal. Gauld e Geraldes estiveram, de facto, em Chaves, hospedados num conceituado hotel da cidade durante um par de dias, tal como Record noticiou. Porém, a intransigência dos sadinos fez com que o Sporting tenha decidido deslocar os jogadores para Guimarães.

Com cacifo no Municipal

Bruno de Carvalho já afirmou que "os jogadores estão em Chaves à espera que o V. Setúbal pegue na caneta e assine a rescisão" do empréstimo. Ao que Record apurou, os responsáveis sadinos terão feito saber aos flavienses que não iriam colocar entraves à transferência desta dupla para Trás-os-Montes, para além deste atraso no acordo de entendimento. Em Chaves, acredita-se que o V. Setúbal assinará a rescisão na próxima semana, antes de 31 de janeiro, ou seja, até à data limite para a inscrição de jogadores. O acordo entre Sporting e Chaves está tão bem encaminhado que os jogadores já escolheram o número das respetivas camisolas e até já têm cacifo no estádio municipal. Por agora, Geraldes (25 anos) e Gauld (21) continuarão em Guimarães, a seguir um plano específico de treino enquanto o caso não se resolve.



Flavienses queriam lateral e aceitaram acolher o médio



O Chaves foi lesto a manifestar interesse... em André Geraldes, visto como solução para colmatar a saída recente de Paulinho para o Sp. Braga. Os leões terão feito saber que este acordo só seria possível incluindo Ryan Gauld, o que os transmontanos aceitaram sem reservas, mesmo não estando identificada a necessidade de contratar um médio com as características destes escocês. Gauld poderá, portanto, ter a vida mais dificultada, sobretudo depois da contratação de Bressan. O Sporting, recorde-se, decidiu dar por terminado o empréstimo de Gauld e Geraldes ao V. Setúbal, seis meses antes do acordado, justificando a decisão no comportamento de alguns dirigentes e jogadores sadinos antes e depois do jogo entre ambos que resultou na eliminação dos leões da Taça CTT.

Autor: António Adão Farias