A comitiva do Moreirense seguiu ontem para o Algarve onde se irá concentrar para a meia-final da Taça CTT, que se realiza amanhã, frente ao Benfica. Apesar de estarem perto de cumprir o objetivo de regressar a Alvalade, Geraldes e Podence mantêm-se concentrados em... eliminar os encarnados, prolongando assim a estada dos cónegos no sul do país. Seria um passo inédito na história do clube, que nunca se apurou para a fase final de uma prova que esta temporada conhece a sua 10.ª edição.