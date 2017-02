Jorge Jesus prescindiu de Francisco Geraldes, que viu o encontro na bancada, falhando o reencontro em campo com os colegas com os quais conquistou a Taça CTT, ao lado de Daniel Podence. Esta dupla foi ‘resgatada’ ao Moreirense no mercado de janeiro, numa operação que implicou o empréstimo de Ary Papel aos cónegos, assim como a cedência definitiva de Wallyson, que até era apontado como titular mas nem sequer esteve no banco, apesar de apto clinicamente.