Francisco Geraldes fez ontem a estreia oficial pela equipa principal do Sporting e não precisou de muito para assinalar o momento com um contributo para a equipa e um episódio... marcante.

O camisola 18 foi lançado para o lugar de Daniel Podence com apenas 4 minutos por jogar até aos 90, mas não tardou a mostrar serviço, acabando derrubado na grande área e com motivos suficientes para levar Bruno Paixão a assinalar o terceiro penálti para o Sporting. A pancada de Claude Gonçalves deixou marcas em Geraldes, que acabou o jogo em sacrifício, mas não se inibindo de pedir a bola em cada oportunidade. A noite ficou ainda marcada pelo reencontro com Pepa, treinador que o lançara na Liga mas pelo Moreirense.