Francisco Geraldes reagiu de forma particular a dois comentários desagradáveis na sua conta no Instagram. O jogador, que está cedido pelo Sporting ao Moreirense, foi um dos obreiros da eliminação do Benfica na Taça CTT, algo que provocou insultos nas redes sociais.Ora, o médio de 21 anos preferiu... corrigir o português usado nos comentários contra si. Mais tarde, o jogador apagou as publicações.

Autor: Luís Miroto Simões