Fábio Coentrão integrava a lista de 19 convocados para o jogo com o Sp. Braga, mas a verdade é que acabou por ser preterido por Jorge Jesus. O lateral não deu a resposta esperada no treino matinal, apresentando queixas. O técnico já tinha avisado que a utilização do jogador ia sempre depender da resposta dada na sessão de ontem, a partir do momento em que fosse sujeito "a uma carga mais intensa".

Perante o sucedido, Jesus não arriscou a utilização de Coentrão e deixou-o de fora da lista de eleitos, abrindo o caminho da titularidade a Jonathan Silva, à semelhança do que tinha sucedido com a Juventus. No fundo, JJ geriu a condição física do jogador, algo que já disse ter de ser feito com ‘pinças’ após muito tempo sem jogar regularmente.