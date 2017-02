Continuar a ler

Sublinhando que Jorge Mendes, representante de jogador português, "conhece muito bem esta história", Di Marzio não tem dúvidas em afirmar que "a Juventus perdeu Cristiano Ronaldo".



O italiano revelou ainda que 'descobriu' o agora craque do Real Madrid num Sporting-Belenenses - aos 17 anos, CR7 disputava, então, o seu terceiro encontro no principal campeonato português - quando se deslocou a Lisboa com a intenção de observar... Ricardo Quaresma, que ficaria no banco nesse encontro.

Antigo responsável pelo departamento de prospeção da Juventus a nível internacional, Gianni Di Marzio revelou este domingo que indicou Cristiano Ronaldo ao clube de Turim em 2002 e que o craque português só não foi para Itália porque o avançado chileno Marcelo Salas não aceitou seguir para o Sporting como moeda de troca."Ele jogava com o número 18 quando eu trabalhava na Juventus. Liguei para Turim e disse que seria o melhor jogador do mundo, obviamente depois de Maradona. Negociei, levei Cristiano a Turim em 2002 para assinar com a Juventus, mas [Marcelo] Salas não aceitou a troca. Por poucos milhões, Salas não quis ir e depois acabou no River Plate", referiu o antigo treinador e dirigente italiano à agência espanhola EFE.