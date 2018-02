O Manchester City e o Manchester United enviaram os respetivos olheiros a Tondela para a partida entre os beirões e os leões.Conforme Record noticiou oportunamente, a equipa orientada está de olho em Rafael Leão, a nova pérola da formação leonina, que ontem ficou na bancada. Aliás, para assegurar a continuidade do avançado, de 18 anos, a SAD está a tentar negociar o aumento da cláusula de rescisão, que se cifra nos 45 milhões de euros.De clubes estrangeiros há ainda a registar as presenças de Borussia Dortmund, West Ham United, Montpellier e Nice. Em relação a emblemas nacionais destacam-se as presenças de Chaves, Paços de Ferreira, Académica e Lusitano Vildemoinhos.