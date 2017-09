Continuar a ler

Numa noite em que Messi esteve, desta vez, desinspirado - o argentino marcara quatro golos frente ao Eibar, na quarta-feira passada -, coube ao uruguaio Luis Suárez fixar o resultado final aos 66'.



Veja o Numa noite em que Messi esteve, desta vez, desinspirado - o argentino marcara quatro golos frente ao Eibar, na quarta-feira passada -, coube ao uruguaio Luis Suárez fixar o resultado final aos 66'.Veja o direto do jogo e a classificação da Liga espanhola

A quatro dias de visitar Lisboa para defrontar o Sporting na 2.ª jornada da Liga dos Campeões, o Barcelona fez uma curta deslocação a Girona e somou mais uma vitória, desta vez por 3-0, reforçando a liderança da Liga espanhola - face à derrota do Sevilha com o Atlético Madrid, os catalães passam a ter quatro pontos de vantagem sobre os principais perseguidores, que são agora os colchoneros.Num momento conturbado para a Catalunha, devido a questões políticas, as bancadas estiveram cheias de bandeiras catalãs, ou não fossem ambas as equipas desta região autónoma de Espanha. Sem Nélson Semedo e com André Gomes a entrar apenas aos 81', os visitantes acabaram por construir um triunfo tranquilo, muito por culpa de dois autogolos: o médio Francesc Aday (18') e o guarda-redes Gorka Iraizoz (48') desviaram a bola para a própria baliza.