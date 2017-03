Como é que a palavra desperdício consta do título de uma crónica de um 10-0? É que o Sporting aplicou uma goleada das antigas ao CAC Pontinha, – confirmou a descida – mas falhou muitas oportunidades para ultrapassar os 15-0 de Fofó e Vilaverdense ao CAC.

Num jogo em que a equipa da casa não rematou, Ana Capeta começou por abrir o ativo e bisar logo de seguida, enquanto Solange Carvalhas, melhor marcadora da Liga, falhou isolada ( 22’).

Mais golos só na fase final da 1ª parte, com Joana Marchão a marcar e Capeta a assinar o hat trick, até que o líder invencível voltou a acordar a partir dos 68’. Amélia Pereira e Capeta festejaram quase consecutivamente, antes de Amélia falhar sem ninguém na baliza, de Capeta e Fátima Pinto atirarem à trave na mesma jogada... e eis que os falhanços finalmente desapareceram.

Solange bisou, com Eduardo Baptista, técnico do CAC, a ser expulso enquanto se queixava de as leoas não terem colocado a bola fora com Bárbara Coelho no chão, Amélia voltou a marcar e Fátima Pinto chegou à dezena. Contas feitas, o Sporting mantém os três pontos de avanço para o Sp. Braga, que bateu o Viseu 2001 (8-0), com Jéssica Silva a brilhar com um hat trick.