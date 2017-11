Aos 45’ e 78’, foi altura de muitos aplausos em Alvalade, ainda que sem relação com o jogo com a Juventus. O motivo? Os adeptos festejaram... os golos do Man. United, em Inglaterra, diante do Benfica.O Benfica perdeu em Old Trafford por 2-0. Em Alvalade, os leões empataram a um golo com a Juventus.