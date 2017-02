Continuar a ler

"Tenho estado estupefacto com a resposta de todos os sócios. Têm-nos dado força, confiança e o seu voto. Esta candidatura, que nasceu na bancada, está claramente a tornar-se transversal a todo o tipo de sócios. Temos recebido um apoio fantástico e incondicional", sublinhou, colocando a obtenção da maioria no Conselho Leonino como principal meta."Continuamos sempre com o mesmo objetivo: ter a maioria do Conselho Leonino. Sabemos que não será fácil, porque percebemos que muitos sócios votam por 'arrasto' das candidaturas ao Conselho Directivo. Apenas quero que saibam que podem confiar e acreditar em nós. É óbvio que temos de aceitar qualquer resultado, mas continuamos a acreditar numa votação maciça na Lista C", acrescentou, sem deixar de realçar, porém, alguma "tristeza" com o recente debate entre Bruno de Carvalho e Madeira Rodrigues."Enquanto sócio, não posso deixar de sentir uma certa tristeza. Maior parte do tempo do debate foi investido em provocações. Os sócios já não querem saber disso. Querem sim, saber das ideias que existem. É preciso seriedade para defender o Sporting", rematou Gonçalo Nascimento Rodrigues.