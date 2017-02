Continuar a ler

R – Pensam alterar o caráter consultivo do Conselho Leonino?



GNR – De todo. O Conselho Leonino nunca pode perder esse cariz consultivo. E não pode nunca ser instrumentalizado nem utilizado como uma força de oposição ou de bloqueio. E a verdade é que tem sido. Tem sido instrumentalizado e utilizado por alguns conselheiros para se autopromoverem e mostrarem como possível força de oposição. Eu lamento mas isso não pode acontecer.



R – Aconteceu neste mandato?



GNR – Creio que terá acontecido neste mandato, como noutros.



R – Refere-se ao engenheiro Rui Barreiro?



GNR – Sucessivamente, existem conselheiros que se ‘fazem valer’ da sua posição. Se alguém quer ser força de oposição tem todo o direito a sê-lo. Ainda bem que há oposição e vozes contraditórias, mas das duas uma: ou são veiculadas interiormente no CL e são lá debatidas ou, se é para vir para a praça pública, qualquer conselheiro tem de ter a sensatez de abdicar do seu posto no CL.



R – Diria que Rui Barreiro é um bom exemplo das más práticas?



GNR – Eu diria que há vários conselheiros que são bons exemplos das más práticas.



R – E ele é um deles, ou não?



GNR – E ele, eventualmente. Não sei porque não estive lá. Agora, o que me parece é que houve polémicas suficientes dentro daquele órgão social para nos dar a garantia de que ele, efetivamente, é instrumentalizado. E tem de deixar de o ser. O conselheiro tem de entender e ser sensato: se quer ser conselheiro, a sua opinião tem de ser veiculada por via do órgão social; se quer ser oposição, deve abdicar. GNR – De todo. O Conselho Leonino nunca pode perder esse cariz consultivo. E não pode nunca ser instrumentalizado nem utilizado como uma força de oposição ou de bloqueio. E a verdade é que tem sido. Tem sido instrumentalizado e utilizado por alguns conselheiros para se autopromoverem e mostrarem como possível força de oposição. Eu lamento mas isso não pode acontecer.GNR – Creio que terá acontecido neste mandato, como noutros.GNR – Sucessivamente, existem conselheiros que se ‘fazem valer’ da sua posição. Se alguém quer ser força de oposição tem todo o direito a sê-lo. Ainda bem que há oposição e vozes contraditórias, mas das duas uma: ou são veiculadas interiormente no CL e são lá debatidas ou, se é para vir para a praça pública, qualquer conselheiro tem de ter a sensatez de abdicar do seu posto no CL.GNR – Eu diria que há vários conselheiros que são bons exemplos das más práticas.GNR – E ele, eventualmente. Não sei porque não estive lá. Agora, o que me parece é que houve polémicas suficientes dentro daquele órgão social para nos dar a garantia de que ele, efetivamente, é instrumentalizado. E tem de deixar de o ser. O conselheiro tem de entender e ser sensato: se quer ser conselheiro, a sua opinião tem de ser veiculada por via do órgão social; se quer ser oposição, deve abdicar.

GONÇALO NASCIMENTO RODRIGUES – Não. Mas entre o dever de sigilo até não dizer absolutamente nada aos sócios vai um passo enorme. Vamos imaginar que no Conselho Leonino são tratados temas de cariz financeiro e abordados pormenores contratuais; esses pormenores não podem ser revelados. Não podemos passar para o mercado informações de cariz confidencial. Enquanto conselheiro hei de respeitar até ao último segundo esse dever de confidencialidade. Agora, o que impede o CL de fazer um reporte no final da reunião? Hoje em dia não há um sócio que saiba o que se discute dentro do CL. Não sabemos o que foi feito no último mandato. Queremos promover a transparência e auscultar os sócios, para que eles contribuam com ideias e propostas.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves