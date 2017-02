Continuar a ler

GNR – Caberá aos sócios perceber as diferenças. Mas esta é basilar: sendo o objetivo do CL contribuir com ideias e propostas, nós preocupámo-nos em ter pessoas com enorme experiência em gestão de empresas, na área financeira, em marketing e comunicação, na banca, em auditorias. É uma marca distintiva da nossa candidatura. Se olharmos para os nomes que estão nas restantes listas, tenho muitas dúvidas de que tenha havido sequer essa preocupação. O CL não é lugar de senadores, lamento. Não é. Aliás, posso ler-lhe o que disse em 2013 João Mesquita Trindade, cabeça de lista da lista B [Bruno de Carvalho], que é o mesmo desde 2011: ‘Os conselheiros eleitos não podem sentir-se como sócios de elite, são sócios como os demais.’ Sócios como os demais são os da lista C.GNR – Nem na A. Nós, sim, somos sócios como os demais. Como todos os outros. Que nunca abandonaram o Sporting nem tiveram relação com um órgão social. Não tenho a menor dúvida de que o atual presidente do Conselho Diretivo se revê nesta máxima. Todos nós sabemos de onde é que o presidente veio. É de onde todos nós vimos, da bancada, do apoio constante, diário, intransigente aos interesses do Sporting. A nossa lista representa a pluralidade do clube, os sócios anónimos.GNR – Tenho opinião enquanto adepto mas enquanto candidato a conselheiro acho que não a devo veicular publicamente. Se nos queremos manter como lista independente que somos, não é de todo correto pronunciar-nos sobre os candidatos. Não o vamos fazer.GNR – O Sporting Cube de Portugal é dos sócios. Não é de mais ninguém. Se o Sporting não fosse dos sócios, nós hoje não estávamos aqui. Ninguém nos impediu, ninguém nos apontou uma arma à cabeça. Ficou mais do que claro em 2013 que o Sporting é dos sócios. O Conselho Diretivo [de Godinho Lopes] caiu por força dos sócios. Não foi de mais ninguém. Não houve elites, interesses de terceiros, patrocinadores a quererem influenciar. Foram os sócios.GNR – … Miguel Paim. Sócios, como nós. Que na altura tiveram essa capacidade de mobilização, por algo em que acreditavam profundamente. Nós estamos a procurar fazer a mesma coisa para o Conselho Leonino.GNR – Não faço a menor ideia, nem estou interessado em saber. Eu preocupo-me com o Sporting. E os valores da democracia, da participação identificam-nos. Como as questões da formação, do empenho, da valoração desportiva, humana, social. O resto não me diz respeito.