"Exercer função consultiva perante os restantes órgãos sociais, nomeadamente o Conselho Diretivo. A verdade é que o Conselho Leonino não está devidamente estruturado para conseguir exercer essa sua função. Por isso, o nosso papel é muito claro: pretendemos enceter um programa profundo de transformação no Conselho Leonino. Somos a primeira lista independente na história do Sporting com programa próprio em exclusivo para este órgão social. O que promovemos e temos tentado explicar é que o Conselho Leonino deve ser independente e transparente", referiu, deixando claro que aquele órgão "não pode mais ser instrumentalizado".Na ótica de Gonçalo Rodrigues, o "Conselho Leonino tem de comunicar melhor com a comunidade sportinguista, informando das suas atividades", algo que por agora "não existe". "Nenhum sócio sabe o que se passa lá", admite, deixando claro que o Conselho Leonino tem estar presente nas Assembleias Gerais."É muito importante entendermos que a forma como o Conselho Leonino está organizado é totalmente ineficiente e inútil ao Sporting. Desde logo porque é composto por 50 conselheiros, mais uns quantos membros de cargos por inerência. Estamos a falar de 60 pessoas. Se querem um Conselho Leonino atuante, que consiga de uma forma clara ajudar os restantes órgãos sociais no seu trabalho, isto não é fazível com 60 pessoas à volta da mesa", disse, apontando a uma "redução drástica" do número de conselheiros.