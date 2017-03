Gonçalo Nascimento Rodrigues, líder da lista C, lista independente ao Conselho Leonino, falou em exclusivo aem Alvalade, sublinhando estar "emocionado" por ver tamanha mobilização dos sócios no ato eleitoral deste sábado."É um verdadeiro espetáculo. É a prova mais do que provada da nossa capacidade de mobilização. É uma prova do que queremos para o Sporting : participação, liberdade, democracia", avançou.'Relativizando' o resultado da sua lista na votação de hoje, Nascimento Rodrigues sublinhou que o que é relevante este sábado é "haver uma votação expressiva e isso está aos olhos de toda a gente". "O clube sempre teve vida. Querem é tirar-nos isso. Mas estamos a mostrar que isso não é possível. Estamos preparadíssimos para tudo, para servir o Sporting e é isso que nos interessa".

Autor: Sofia Lobato