É pai de três filhos, consultor financeiro especializado no mercado imobiliário e dá rosto a uma candidatura independente ao Conselho Leonino. Gonçalo Nascimento Rodrigues, 42 anos e sócio desde 2000, acredita que a lista que lidera pode salvar da extinção o "parente pobre" dos órgãos sociais.



"A ideia desta candidatura surgiu de um grupo de amigos, sócios, que acompanham a vida interna do Sporting. Temos experiências profissionais diversas, analisamos os relatórios e contas, sabemos o que se passa lá dentro. Entendemos que era o momento de sair do ambiente da roulotte, onde nos encontramos todos os fins de semana, e dar mais ao clube. É essa paixão que nos move", diz Gonçalo Nascimento Rodrigues a Record. "Temos a capacidade de mudar o Conselho Leonino. Fala-se há demasiado tempo de que será para extinguir mas nada tem sido feito. Antes de chegarmos a esse ponto, queremos uma oportunidade para transformar este órgão social, que tem sido muito utilizado para determinados indivíduos se autopromoverem. Temos medidas concretas que obrigam à alteração dos estatutos. Se não formos bem-sucedidos, seremos os primeiros a propor a extinção", acrescenta. A lista terá Manuel Sena como mandatário e número 2 e continua a recolher os mil votos necessários para ir a eleições.