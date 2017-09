Continuar a ler

O atual campeão grego, que já tinha somado dois empates no campeonato e, por isso, já tinha feito soar os primeiros sinais de alarme, parecia encaminhado para vencer. Porém o AEK, já sem André Simões [substituído aos 28', por lesão] não baixou os braços e Lazaros Christodoulopoulos, aos 64' e aos 80', recolocou a igualdade e motivou a equipa da casa a procurar a vitória, obtida de forma dramática (89') com um golo de Petros Mantalos.Ainda antes do final do jogo, Uros Cosic, do AEK, e Bjorn Engels, do Olympiakos, acabaram expulsos. Durante o encontro, houve ainda a registar uma interrupção no encontro devido a alguns incidentes fora do estádio entre a polícia e alguns adeptos, que afetaram as condições de respiração dos atletas e dos apoiantes presentes no estádio e obrigaram o árbitro a suspender a partida.Com esta derrota, o Olympiacos passa a ocupar o 4.º lugar da Liga e para encontrar um arranque semelhante no campeonato, é necessário recuar até ao século passado. Em 1989/90, o Olympiacos também somava oito pontos à quinta jornada - com nove golos marcados e seis sofridos, tal como nesta época - e quem acabou campeão foi o Panathinaikos. Pior só na época anterior, 88/89, em que o clube só fez sete pontos em cinco jogos. Aí, o campeão foi o... AEK.