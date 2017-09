Takis Lemonis é o treinador escolhido pela direção do Olympiacos para substituir Besnik Hasi, despedido no domingo após a derrota com o AEK, que agudizou a crise de resultados do campeão grego.O título, aliás, tinha sido conquistado com Lemonis ao comando, na sua terceira passagem pelo emblema do Pireu, depois de orientar a equipa em 2000-02 e 2006-08. A estreia do sucessor do albanês, que apenas esteve três meses e meio no cargo, acontecerá amanhã, diante da Juventus.