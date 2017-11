Continuar a ler

O Olympiacos chega aos 23 pontos e o PAOK tem 22, contra os 21 do AEK, que tem um jogo a menos do que os rivais.



Em Corfu, Gromitsaris adiantou o Kerkyra, aos 16 minutos, mas na segunda parte a formação do Pireu virou o resultado, com os golos de Pape Cissé (46), Durdevic (65) e Marin (68).



O Olympiacos, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, passou este domingo para o comando do campeonato grego, ao ganhar por 3-1 no terreno do Kerkyra, em jogo da 12.ª jornada.O heptacampeão grego beneficiou do empate do anterior líder, o PAOK, com o Panionios, 2-2, mas poderá perder o comando já na segunda-feira, se o AEK ganhar na receção ao Platanias.