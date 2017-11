Continuar a ler

Giannis Papanikolaou, aos 88 minutos, foi o autor do golo dos visitantes.



A equipa grega ocupa o último lugar do grupo D da Champions, com o Sporting em terceiro, com quatro pontos, menos seis do que o líder, o FC Barcelona.



O Sporting recebe o Olympiacos em 22 de novembro em Alvalade, em jogo da Liga dos Campeões. Giannis Papanikolaou, aos 88 minutos, foi o autor do golo dos visitantes.A equipa grega ocupa o último lugar do grupo D da Champions, com o Sporting em terceiro, com quatro pontos, menos seis do que o líder, o FC Barcelona.O Sporting recebe o Olympiacos em 22 de novembro em Alvalade, em jogo da Liga dos Campeões.

O Olympiacos, adversário do Sporting no grupo D da Liga dos Campeões, goleou o Platanias, último, por 5-1, em jogo da 10.ª jornada da liga grega.Com Diogo Figueiras no onze titular e André Martins no banco, o Olympiacos não teve dificuldade em impor-se ao último classificado da Super League, com o colombiano Edgar Pardo a bisar (2' e 90') e Alberto Botía Rabasco (19), Pape Cissé (32) e Karim Ansarifard (68) a confirmarem a superioridade da equipa da casa.

Autor: Lusa