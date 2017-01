Continuar a ler

GREGORY GARZA - Quando tinha 12 anos tive um treinador brasileiro que já tinha jogado no São Paulo e que me levou dos Estados Unidos para o Brasil para fazer um teste no clube. Ele achava que eu tinha um talento diferente do que a maioria dos miúdos norte-americanos e levou-me para o Brasil. Correu tudo bem e fiquei lá um ano e meio. Depois voltei para os Estados Unidos para a academia da seleção para me preparar para o Mundial sub-17, joguei a competiçao e depois fui fazer testes no Sporting.GG - Fui para Portugal através da Traffic. Fiz testes no Sporting depois do Mundial sub-17 de 2007 e fiquei. Foram os 4 anos mais bonitos da minha vida.GG - Portugal foi ótimo para mim. Fui campeão nacional de juniores 3 anos consecutivos e joguei o melhor futebol da minha carreira. Aprendi como jogar rápido e de forma diferente. Primeiro fui olhado como o 'americano', mas depois de mostrar o meu talento já me olhavam de forma diferente.GG - Sim, na altura da troca de Paulo Bento por Carlos Carvalhal. Treinei 5 dias seguidos e foi na fase em que houve mudança de treinador, portanto não deu para ter muitos conselhos do Paulo Bento. Tinha a ambição de jogar na primeira equipa, mas independentemente de tudo vou ser sportinguista para toda a vida.GG - Falta de oportunidades. O agente da Traffic achava que, como tinha acabado de ser campeão de juniores, o Sporting ia renovar comigo. Não aconteceu e no último dia do mercado de transferências fui para o Estoril e a equipa já estava feita pelo treinador Vinícius Eutrópio. Desde o início da época que mal tive oportunidades. Ou seja, passei de um nível alto nos juniores para um patamar mais baixo na 2.ª Divisão. E foi aí que decidi sair para o México. Foi difícil abandonar Portugal, mas acertei na escolha.GG - Sim, claro. Acontece em muitos países, onde há jovens com margem de progressão e os clubes preferem comprar jogadores ou apostar em jogadores mais experientes.GG - Foi meu capitão no Estoril, no último ano dele como jogador. Notava-se que já tinha caráter e liderança. Aliás, quando ele se tornou treinador do Estoril tive a possibilidade de voltar para o clube mas acabou por não se concretizar. A verdade é que Marco Silva foi sempre um capitão honesto e sincero com o plantel. E esse tipo de pessoas tem sempre mais possibilidades de chegar longe e a verdade é que a carreira dele, agora como treinador, já mostra algumas conquistas.GG - Na altura, Cédric Soares, Alexander Zahavi, Renato Neto, Zezinho e Rabiu Ibrahim, por exemplo. Pensávamos que eram estes que tinham a qualidade para continuar no Sporting e chegar ao plantel principal, mas nem todos conseguiram.GG - No meu caso, aprendi a jogar futebol no Sporting. Os norte-americanos são conhecidos pela raça e pela luta e eu, no Brasil, aprendi a ser mais técnico. No Sporting aprendi a defender bem, a jogar rápido. A minha formação no Sporting foi o que me fez jogador. Cheguei como extremo e na primeira semana colocaram-me a lateral-esquerdo. Eles sabiam a qualidade que tinha e que jogador ia ser. E tudo isso deu-me a oportunidade de tornar-me o lateral-esquerdo da seleção dos Estados Unidos.GG - Tenho saudades de acordar todos os dias e tomar um café português (risos). Leio os jornais todos os dias e voltar a Portugal seria lindo. Cresci em Portugal, casei em Portugal, tornei-me também um homem e espero poder voltar. Aliás, o meu sonho é regressar à Europa e, claro, ser futebolista profissional o máximo de tempo possível.GG - Sim, claro. Podem ligar à vontade (risos).GG - Da minha posição, talvez Roberto Carlos. Mas, uma vez que passei pelo Sporting, destaco Cristiano Ronaldo. Só de saber que um jogador como ele saiu do mesmo clube que eu... Cristiano tem a mentalidade de trabalhar ao máximo todos os dias. Comparo-o um pouco com os militares norte-americanos, que dão sempre 100%. Eu gosto de ver a vida dessa maneira, na forma de trabalhar sempre mais, de fazer ginásio, de treinar...