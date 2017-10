O argentino 'Diario Hoy' revela esta segunda-feira que emissários do Sporting têm acompanhado de perto as atuações do guarda-redes Alexis Martín Arias, do Gimnasia La Plata. De acordo com aquela publicação, a mais recente observação deu-se na madrugada de sábado, no duelo diante do Vélez Sarsfield, no qual o guardião, de 25 anos, manteve a sua baliza a zeros.Avaliado em 1,5 milhões de euros, o guarda-redes tem contrato com o clube de La Plata até 2020, estando igualmente na agenda de PSV e Colónia.

Autor: Fábio Lima