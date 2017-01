O Unión Deportiva Algarrobo, modesto clube espanhol da região de Málaga, anunciou nas redes sociais que o guarda-redes juvenil Javi Téllez irá prestar provas no Sporting entre 6 e 10 de fevereiro."Para nós foi um prazer ter contado com ele no nosso clube. Por isso, desde a Unión Deportiva Algarrobo queremos desejar-lhe muita sorte nestes testes, os quais são frutos do seu grande trabalho e consistência durante todos este anos", pode ler-se na nota do clube espanhol.

Autor: Fábio Lima