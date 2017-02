Continuar a ler

Aconteceu precisamente no pontapé de saída da temporada, com os triunfos sobre Marítimo (2-0), Paços de Ferreira (1-0), FC Porto (2-1) e Moreirense (3-0), nas quatro jornadas inaugurais do campeonato.Um vitória sobre o Estoril, sábado, na Amoreira, permitirá ao Sporting engordar a melhor sequência deste ano civil e empatar o segundo melhor registo de 2016/17: os três triunfos obtidos contra Boavista (1-0, Liga), Arouca (1-0, Taça da Liga) e Vitória de Setúbal (2-0, Liga) entre o final de novembro e o início de dezembro do ano passado. Adrien Silva falha o jogo por castigo, forçando Jorge Jesus a encontrar alternativa capaz de ajudar a equipa a manter a sequência de vitórias.