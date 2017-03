Adrien Silva deu corpo à única baixa por lesão no treino da manhã desta quarta-feira, mas não será o único ausente no próximo jogo dos leões. Alan Ruiz e Bruno César estão suspensos e juntam-se ao capitão na lista de jogadores com os quais Jorge Jesus não pode contar no duelo com o Tondela Há, pois, três leões que não contam para a próxima jornada, o que força Jesus a ‘inventar’ uma solução que lhe permita reconduzir o Sporting às vitórias na Liga, depois do empate com o Vitória de Guimarães , suficiente para interromper uma série de três triunfos consecutivos.O treinador contou com 25 jogadores no treino, optando por não recrutar na equipa B, ao contrário do que aconteceu terça-feira, quando chamou Gelson Dala , entre outros.

Autor: António Adão Farias