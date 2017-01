O golo de Pedro Marques, diante do Real Madrid, marcado num encontro que terminou num empate a um golo , é um dos seis golos escolhidos pela UEFA como os melhores da fase de grupos da Liga Jovem da UEFA.Para lá do tento do jovem leão, destaque também para a presença de Benfica e FC Porto na lista... mas enquanto equipa que sofre os golos. Gennaro de Simone, do Nápoles, marcou diante das águias, ao passo que Terry Osei-Berkoe, do Club Brugge, marcou aos dragões.Veja todos os golos

Autor: Fábio Lima