O guarda-redes fará no próximo sábado o seu 400.º jogo com a camisola do Sporting, entre Liga (fará o 282.º com o Rio Ave), Liga Europa (53), Liga dos Campeões (26), Taça de Portugal (26), Taça da Liga (11) e Supertaça (2).Em dez anos de carreira, Rui Patrício conquistou duas Taças de Portugal (2007/08 e 2014/15) e duas Supertaças (2008 e 2015) pelos leões. O ponto alto da carreira, esse, foi o triunfo histórico no Euro'2016 por Portugal.

O balneário dos leões está em festa. Rui Patrício, guarda-redes do Sporting e de Portugal, celebra esta quarta-feira 29 anos, tendo direito a bolo e "parabéns" cantados pelos companheiros, depois do treino matinal desta quarta-feira.Patrício estreou-se pelos leões há mais de dez anos, mais precisamente a 19 de novembro de 2006, no Funchal, frente ao Marítimo, num jogo em que até defendeu… uma grande penalidade, segurando um triunfo conquistado à custa de um golo solitário de Rodrigo Tello.

