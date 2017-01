Continuar a ler

Perante este quadro, Hélder Amaral concluiu: "Tinha a expectativa que Madeira Rodrigues pudesse trazer uma alternativa e começa a confirmar-se que não há qualquer candidato à altura de Bruno de Carvalho nem da estrutura por ele criada". Para Hélder Amaral não é correto que Madeira Rodrigues "aproveite os maus momentos para os ampliar como fazem os adversários do Sporting". "Quanto pior para o Sporting melhor para ele. Para isso não é preciso que avance para a presidência. Basta candidatar-se a comentador. É muito curto, muito pouco", prosseguiu.O deputado contestou a afirmação de Madeira Rodrigues que "Bruno de Carvalho é cada vez mais o principal desestabilizador", assim como o facto de te dito que BdC não terá problemas em afastar Jorge Jesus se isso "o ajudar". "É uma candidatura inútil. Parece não perceber que a contratação de Jorge Jesus não foi para treinar uma equipa de estrelas que já era vencedora. E que a eleição de Bruno de Carvalho não aconteceu porque o Sporting estava a atravessar o melhor momento da sua história. Eles foram chamados porque o Sporting estava num mau momento. São as melhores soluções. Precisamos do Jorge Jesus para resolver o problema e do perfil lutador do Bruno de Carvalho", sustentou."Eu, numa altura como esta, estou à espera que as qualidades do Bruno de Carvalho e sobretudo de Jorge Jesus se revelem, que mostrem o que valem", explicou.Perante este quadro, Hélder Amaral concluiu: "Tinha a expectativa que Madeira Rodrigues pudesse trazer uma alternativa e começa a confirmar-se que não há qualquer candidato à altura de Bruno de Carvalho nem da estrutura por ele criada".

Hélder Amaral, membro da Comissão de Honra da candidatura de Bruno de Carvalho, lamentou que Madeira Rodrigues não tenha a "capacidade transformadora" exigível a quem concorre à presidência do Sporting e que apenas se baseie "na divisão interna"."Madeira Rodrigues tinha desde logo uma grande oportunidade de poder contribuir de forma positiva para melhorar as capacidades e dimensão do Sporting mas parece demitir-se dessa função essencial de apresentar um modelo alternativo. A continuar assim a sua candidatura será de uma inutilidade prática. Em vez construir quer destruir", considerou o deputado a, rotulando como "desajustadas" as declarações feitas segunda-feira por Madeira Rodrigues que - entre outras acusações - disse que os "jogadores fartaram-se da liderança egocêntrica".

Autor: Sandra Lucas Simões