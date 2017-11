Com contrato com a Liga Deportiva Universitaria de Quito até final do atual ano civil, Hernán Barcos estará aparentemente na mira do Sporting de Gijón, segundo adianta o portal espanhol 'elGOLdigital'. Uma informação que pode interessar ao Sporting - neste caso o de Portugal -, já que os leões detêm 30% do passe do avançado argentino, assim como uma opção de recompra.De acordo com o 'elGOLdigital', a equipa de Gijón, que está a apostar forte no regresso à Liga espanhola, estará disposta a investir 1,2 milhões de euros na contratação do avançado argentino de 33 anos, que tem sido um dos destaques do campeonato equatoriano, com 19 golos marcados em 35 encontros.

Autor: Fábio Lima