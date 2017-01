Volviendo al más grande de Ecuador. LDU Uma foto publicada por Hernán Barcos (@hernanbarcos11) em Jan 14, 2017 às 8:00 PST

Nem Vélez Sarsfield, nem Sporting, nem LDU Quito confirmaram, mas o avançado Hernán Barcos já se assume como jogador deste último conjunto. Foi através das redes sociais, esta tarde, que o dianteiro de 32 anos deu conta da novidade, ao anexar uma foto sua com a camisola da equipa equatoriana, escrevendo a mensagem "de regresso ao maior do Equador. LDU".Recorde-se que Barcos estava cedido pelo Sporting até final da temporada ao Vélez, sendo que o contrato do próprio Pirata com os leões expirava precisamente nessa altura. Resta, então, saber os moldes da operação: se a transferência é a título definitivo ou se o avançado é uma vez mais cedido.De referir que Barcos atuou no conjunto equatoriano entre 2010 e 2011, período no qual deixou marca no clube, com 38 golos em 64 partidas, e onde se sagrou campeão nacional e vencedor da Recopa Sudamericana, ambos os títulos em 2010.

Autor: Fábio Lima