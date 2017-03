Numa temporada marcada pelo insucesso desportivo – o leão está praticamente arredado da luta pelo título e fora de todas as outras competições –, o Sporting vai hoje a votos, com Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues a esgrimirem argumentos na luta por um lugar na ‘cadeira do poder’ verde e branca.

Eleito há pouco menos de 4 anos, o atual presidente do Sporting, de 45 anos, parece levar alguma vantagem nesta corrida a dois, principalmente pelo fator ‘continuidade’: apesar de a atual época estar longe de corresponder às expectativas de sócios e adeptos, as anteriores temporadas – ainda que sem o título de campeão conquistado – acabaram por mostrar um leão mais ambicioso, com mais qualidade e que já consegue ombrear com Benfica e FC Porto na disputa pela hegemonia do futebol português.

Mudança de rumo Do outro ‘lado da barricada’, surge Pedro Madeira Rodrigues, candidato de 45 anos que pretende dar um novo rumo ao Sporting, assentando as suas ideias numa política de comunicação mais "polida", numa abordagem ao mercado mais "cirúrgica" e numa gestão financeira mais "realista" – palavras do candidato. Como principais trunfos, surgem três nomes: László Bölöni (diretor desportivo), Delfim (team manager) e o espanhol Juande Ramos, próximo treinador do Sporting se Madeira Rodrigues ganhar e após a rescisão unilateral do contrato de Jorge Jesus. Foi num cenário de ‘guerrilha’ e de ‘bate-boca’ que a campanha de ambos os candidatos foi desenvolvida. No entanto, hoje será a voz dos sócios a ouvir-se bem mais alto do que qualquer crítica ou promessa.





Autor: Alexandre Carvalho