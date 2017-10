O Pavilhão João Rocha foi ontem palco da apresentação das equipas de hóquei em patins e voleibol. E para abrilhantar o momento, que contou com a presença do presidente Bruno de Carvalho nas bancadas, ambas as equipas venceram os respetivos jogos.

No hóquei em patins, o Sporting superou o HC Braga, por 9-1 (2-1 ao intervalo), com o reforço Vítor Hugo a ficar na história ao marcar o primeiro golo da modalidade no Pavilhão João Rocha. O triunfo valeu a conquista do Troféu Stromp.

