Apesar de ter decidido abandonar a lista de Pedro Madeira Rodrigues ao Conselho Leonino, na sequência de críticas do gestor a José Maria Ricciardi, Miguel Horta e Costa fez questão de deixar uma palavra de incentivo ao gestor que se candidata à presidência do Sporting.O incidente remonta à sexta-feira seguinte ao debate televisivo entre Madeira Rodrigues e Bruno de Carvalho, há uma semana, quando foi noticiada a baixa na candidatura. Horta e Costa, recorde-se, colaborara profissionalmente com Ricciardi no Banco Haitong, tendo decidido retirar-se da corrida ao Conselho Leonino depois de Madeira Rodrigues acusar o banqueiro e assumido apoiante de Bruno de Carvalho de "ser das pessoas que mais comissões recebeu" no clube.Numa altura em que o facto já era do domínio público, sabe Record, o próprio Horta e Costa, de 68 anos, fez chegar a Pedro Madeira Rodrigues uma mensagem de correio eletrónico, através da qual lamenta a situação, algo que, de acordo com fontes próximas da Lista A, estará a levantar interrogações sobre os verdadeiros motivos por detrás da decisão. O economista e antigo presidente da PT terá ainda salientado a coragem de Madeira Rodrigues, desejando-lhe sorte para as eleições.