Miguel Horta e Costa não gostou de ver o seu nome associado a posições dúbias nas eleições do Sporting e explica, em Record, o porquê da demissão. "Fiquei a saber que a candidatura de Pedro Madeira Rodrigues fez uso de um mail que enviei quando pedi a demissão da lista ao Conselho Leonino. Mas que fique claro que não há aqui nenhuma posição dúbia, não fui coagido e que o que penso é muito claro, transparente e firme."Horta e Costa explica por que não há qualquer contradição na posição tomada. "Conheço bem Madeira Rodrigues e aceitei o convite, pois acho que tem mérito um sócio ter a vontade de se candidatar. Mas tenho 47 anos de sócio do Sporting e laços de amizade de mais de 50 anos com José Maria Ricciardi. E lamento profundamente o ataque muitíssimo injusto e o caminho da candidatura no tema."No fundo, Horta e Costa tem simpatia por Madeira Rodrigues e respeito pela opção de se candidatar, e por isso integrou o Conselho Leonino, mas não se revê no comportamento em relação ao banqueiro e a conduta entretanto adotada pela Lista A. "Foram acusações injustas e infundadas com as quais não podia pactuar. E reforço, não há aqui qualquer posição dúbia. Já não integro as listas, pois não me revejo no comportamento e no que foi dito."

Autor: Bernardo Ribeiro