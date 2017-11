Sete jogos, três vitórias para o Sporting no Grupo D da Liga dos Campeões. São 6 pontos para o leão que o mantêm na luta pelo apuramento, um facto que Hugo Canela reiterou este sábado após o triunfo por 34-27 sobre o Besiktas "Quero felicitar o Besiktas. É a segunda vez que os defrontamos. É sempre complicado. Estivemos muito bem a defender e isso foi um dos motivos pelo qual vencemos. No ataque tomámos boas decisões e marcámos golos", começou por dizer o técnico do Sporting, que depois se mostrou feliz pela evolução da equipa."Nunca é tarde para fazer a coisa certa. Estamos a melhorar dia para dia. Neste momento estamos dependentes de nós para passar à fase seguinte. Temos um calendário difícil, vamos jogar à Ucrânia e à Rússia. Temos um processo evolutivo e estamos a melhorar. O próximo jogo é decisivo. É com um adversário que está connosco na luta pelo segundo lugar. O Motor sabe que tem de ganhar", finalizou.

Autor: Lusa