O primeiro clássico disputado no Pavilhão João Rocha não correu bem ao Sporting, que acabou por perder com o FC Porto por 26-23 em jogo da 5.ª jornada do campeonato nacional de andebol. Um resultado que Hugo Canela, treinador dos leões, tem dificuldade em explicar."Foi um jogo atípico da nossa equipa. A jogar em casa estivemos muito ansiosos e não percebo porquê. O FC Porto criou-nos dificuldades no ataque e cometemos erros defensivos. É o segundo jogo que frente a um guarda-redes falhámos uma imensidão de golos. O FC Porto marcou-nos 16 golos na primeira parte, na segunda só marcou 10, melhorámos a nível defensivo. É uma pena não termos conseguido vencer", referiu o técnico sportinguista."Ao nível do ataque sabíamos que ia estar muito intenso. Estávamos à espera disso do FC Porto, mas não estávamos à espera que estivessem tão agressivos noutras situações. A equipa está longe de estar a render aquilo que pretendemos. Ainda está oscilante e por isso não está no ponto onde a equipa pode chegar e render. O campeonato nacional está a um nível muito bom e isso faz com que tenhamos de estar sempre no nosso melhor. E hoje pagámos isso", concluiu Hugo Canela.

Autor: Lusa